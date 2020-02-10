شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستقبل سفير قبرص فى مصر لبحث برنامج زيارة شباب قبارصة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أوميروس مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، والقنصل القبرصى العام في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى ضوء مبادرة "إحياء الجذور" القائمة بين مصر وقبرص واليونان.

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير القبرصى، وهنأته بمناسبة توليه منصبه الجديد كسفير لقبرص فى مصر.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة الهجرة مع سفير قبرص التحضيرات والترتيبات الخاصة ببرنامج الزيارة المقرر إعدادها فى فصل الصيف للشباب من أبناء الجيلين الثانى والثالث من قبرص واليونان إلى مصر، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار نتائج لقاء المائدة المستديرة الذى عقد مع الشباب من الدول الثلاثة أثناء فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التى انعقدت فى ديسمبر 2019، لتعريفهم أكثر بمبادرة "إحياء الجذور" وكل مراحلها ونتائجها المهمة.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة نقل ثمار مبادرة "إحياء الجذور" فى صورة تآخ وتعاون يجمع الأجيال الشابة من المصريين واليونانيين والقبارصة، لتعريفهم بالإرث الثقافى المشترك والتاريخ العظيم الذى يجمع شعوب الدول الثلاثة.

وخلال اللقاء أيضًا، استعرضت وزيرة الهجرة مع السفير القبرصى جهود الوزارة فى التنفيذ الفورى للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، وكلف بها وزارة الهجرة بشكل مباشر لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها، مشيرة إلى ما نتج عن تلك المبادرة من تعاون كبير مع الوزارات الأخرى وكافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وإطلاقها في عدد من المحافظات بدأت بالفيوم ثم البحيرة وفي طريقها إلى الغربية.

Advertisements

من جانبه، أعرب أوميروس مافروماتيس السفير القبرصي بالقاهرة، عن عميق شكره وتقديره للوزيرة على حفاوة الاستقبال، وكذلك عن امتنانه للتعاون مع وزارة الهجرة في مستهل فترة توليه منصبه في مصر.

وأشاد مافروماتيس بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ودورها الفعال والإيجابي في مبادرة "إحياء الجذور" بين مصر وقبرص واليونان، وثمّن فكرة جمع شباب الثلاث دول وإقامة برنامج زيارة لهم إلى مصر كونها فرصة عظيمة للالتقاء والبناء على جذور الحضارات المشتركة، فضلاً عن تعزيز جسور التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة، معلنًا استعداده التام للتعاون وتقديم الدعم لإنجاح هذه الزيارة وخروجها بشكل يليق بحضارة الشعوب الثلاثة.

وفي ختام القاء، أهدى السفير القبرصي وزيرة الهجرة كتابًا باللغة العربية عن تاريخ قبرص، يتناول كل ما يتعلق بثقافة وتراث قبرص وعادات وتقاليد شعبها، وعلاقاتها بالشعوب الأخرى من حولها.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة "إحياء الجذور" هي الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتعريف الأجيال الجديدة بهذا الإرث العريق من العلاقات الوطيدة، علاوة على نقل رسالة مهمة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان والتعايش وترحب بالجميع من كل الأطياف.