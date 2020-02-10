شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يلتقى سفير البحرين لبحث تعزيز التعاون القضائى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير هشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين فى مصر، والذى قدم له التهنئة على توليه حقيبة وزارة العدل، فى التعديل الوزاري الأخير، متمنيا له التوفيق والسداد، واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائى والقانوني ببن البلدين، ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية الموقعة بينهما، والتى تتضمن عدة مجالات منها تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتبادل تنفيذ الاحكام، والتي تعد من ثمار التعاون القضائى بين مصر ومملكة البحرين.

يذكر أن وزير العدل استقبل فى 27 يناير الماضي، السفير سيريل جان نون، سفير دولة ألمانيا في مصر، تلبية لطلب السفير بعقد هذا اللقاء لتهنئة الوزير على منصبه الجديد، وبحث وزير العدل مع سفير ألمانيا بالقاهرة صور التعاون القضائى والقانوني المختلفة بين الدولتين.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، استقبل فى 21 يناير الماضى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، فى إطار تبادل التعاون بين البلدين الشقيقين، والذى استعرض خلاله مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقضائية.

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واستقبل الوزير أيضا فى مطلع الشهر الجارى، بديوان عام الوزارة، السفير بيتر كيفيك، سفير دولة المجر بالقاهرة، بناء على تلبية طلب السفير بعقد اللقاء لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي، وأكد المستشار عمر مروان، خلال اللقاء على تقديره لرغبة الجانب المجرى في تفعيل التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

وتناول اللقاء وقتها بحث صور التعاون الجنائي الدولي المختلفة بين الدولتين خصوصا في مجال تسليم المجرمين، وكذلك سبل دعم وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل المصرية والمجرية منذ عام 2014 بشأن التعاون القضائي.

كما طلب سفير دولة المجر من المستشار عمر مروان دعم وزارة العدل في التصديق على صحة إجراءات الاتفاقيات التي توقع بين البلدين لاسيما اتفاقية توريد عربات السكك الحديدية الموقعة حديثا.