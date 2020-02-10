شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على أكبر مصنع لصناعة الغزل والنسيج فى مصر والعالم "المحلة 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلقى ”الخليج 365” الضوء على جهود الدولة فى تطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، ويستعرض- من خلال فيديو جهود- إنشاء أكبر مصنع لصناعة الغزل والنسيج فى مصر والعالم "المحلة 1"، والذى يضم أكفأ مدينة غزل كومباكت فى العالم و أحدث خط تفتيح وتنضيف يتكون من عدد كبير من الماكينات.

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وأشار الفيديو إلى مصانع الغزل والنسيج التى سيتم إنشائها فى عدد من المحافظات الأخرى، وخطة التطوير لقطاع الغزل والنسيج تتم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة ريتر السويسرية، وتتكلف خطة تطوير هذا القطاع 21 مليار جنية لمضاعفة الانتاج المحلي المصري، وسيكلف تدريب العنصر البشري فقط الدولة 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير أحدث الماكينات والمعدات المستخدمة في الصناعة.