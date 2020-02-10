عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

افتتح الدكتور علي عبد العال، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات للقوانين منها تعديلات قانون الكيانات الإرهابية.

وكان مجلس النواب وافق في جلسة أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وجاءت فلسفة مشروع القانون تنفيذا لإلزام دستورى لحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي - الذي يتم خارج القطاع المصرفي - لايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بمايعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنوياًوفقاً للتقديرات الحديثة.​