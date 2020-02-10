محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع ). وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظراً لقيامها بإحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون. وتابعت: " قطع المياه اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وأكدت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم وزارة الدفاع والمنطقة المركزية.. قطع المياه عن ٧ مناطق بالقاهرة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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