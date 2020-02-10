"البيئة" تنفذ حملات توعوية للسيدات بمحافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفذت وزراة البيئة من خلال وحدة المرأة حملات توعوية للسيدات في إطار حملة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية وضمن فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب المُطلقة من المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة.

ويستهدف البروتوكول رفع الوعي البيئي للسيدات والفتيات للمساهمة في الحفاظ على البيئ، و

تستهدف الحملة الوصول لـ30 ألف سيدة خلال المرحلة الأولى بمحافظة الجيزة، ويتم عقد اجتماع بالرائدات الريفيات في نهاية كل أسبوع لمعرفة الإنجازات المُحققة والمعوقات التي واجهتهن في القرى لإيجاد حلول لتلك المعوقات.

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كما يتم توصيل الرائدات الريفيات بجمعيات أهلية لتجميع المخلفات بعد فصلها (مثل البلاستيك وكانز المياه الغازية والزجاج)، مقابل أجر مادي لتحفيز السيدات.

وتتضمن كل مرحلة 4 حملات توعوية وتستهدف المرحلة الأولى قرى مراكز كل من البدرشين والعياط وأوسيم وأحياء الهرم والطالبية بمحافظة الجيزة، وتتناول الحملة موضوعات حول التخلص الآمن من المخلفات المنزلية وطرق تدوير المخلفات الزراعية وكيفية الاستخدام الأمثل للمبيدات للحفاظ على صحة الأسرة بالإضافة إلى تعليم السيدات كيفية تحقيق عائد مادي من خلال تنفيذ أنشطة بيئية تدر دخل على الأسرة وبيعها لمتعهد معتمد.

كما تضمنت الحملة موضوعات حول سلامة الغذاء وترشيد استخدام المياه علاوة على دعم استراتيجية الطاقة المستدامة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

يذكر أن حملة طرق الأبواب تتضمن مرحلتين الأولى تنفذ بمحافظة الجيزة والثانية بالفيوم، ووفقًا لبنود البروتوكل تتولى وحدات المرأة بفروع وزارة البيئة ومحمياتها الطبيعية معاونه المجلس القومي للمرأة طبقًا لخطة موضوعة بتوقيتات محددة، ويستهدف البروتوكول الوصول للسيدات والفتيات لتوصيل رسائل بيئية تساعدهن في حل المشاكل البيئية التي تتعرض لها المرأة أو تكون سببًا في تواجدها.