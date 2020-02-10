عبدالعال يشيد بجهود "الطيران المدني" في رفع كفاءة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمكتبه الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، ومنتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود وزارة الطيران المدني، لتطوير قطاع الطيران والاستماع إلى خطة الوزارة والوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المطارات المصرية من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب، بمجهودات وزارة الطيران المدني لحرصها على رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر وصولاً لزيادة القدرة التنافسية العالمية.