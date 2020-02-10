وزير الأوقاف: الناس لن تحترم الدين إلا إذا احترمت أمور الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجلس النواب له مهمة وطنية كبيرة، مثمنا مساندة البرلمان للأوقاف من خلال التشريع والمراقبة.

وأضاف الوزير، خلال استضافة مجلس النواب لضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم الاثنين، أن الاستضافة في البرلمان اليوم تعكس اهتمام الدولة بالتدين الصحيح، لأنه صمام أمان للمجتمع كله، مشيرا إلى أن الجماعات تبني نظريتها على أنهم يحملون راية الدين، وهم شوهوا صورة الدين.

وأوضح أن الناس لن تحترم أمور ديننا، ما لم تُحترم أمور دنيانا، مؤكدًا أن جماعات التطرف تحمل زورا راية الإسلام والإسلام منهم براء، متابعا: "المسألة في التطبيق وليس الحفظ فقط".

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وشدد الوزير على أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على ثوابتنا الدينية بالفهم الصحيح، وليس الفهم المشوه الذي أضر بالإسلام، مشيرا إلى أن لدينا 85 متسابقا من 63 دولة وممثلين عن 30 دولة أفريقية وهناك وفد روسي أيضا.

واختتم قائلا: "العالم آمن بالتجربة المصرية في عهد السيسي"، مؤكدا: نعمل على المحور الإنساني، والأديان هي فن صناعة الحياة لا الموت.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة بحفظة القرآن الكريم اليوم، التي أقامها وكيل أول مجلس النواب بقاعة "سيف اليزل" بحضور وزير الأوقاف مختار جمعة.​