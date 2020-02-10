الأوقاف تنظم جولة سياحية بالقلعة للمحكمين والمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، جولة للمحكمين والمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تعقد بالقاهرة على مدار أربعة أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قلعة صلاح الدين.
وقاد الوفد، نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، المشرف على المسابقة، والدكتور عبدالفتاح الشيخ مدير مركز الأوقاف للدراسات الدينية.
وقال محمد إدريس أحد المشاركين من دولة السنغال، حرصت على المشاركة في الجولة لمشاهدة معالم مصر السياحية، وأتمنى مشاهدة جميع المعالم المصرية
وأضاف :"مصر بلد كبير ولها مكانة لا توصف في نفوس كل أفريقي وعربي ومسلم، لما قدمته من تضحيات من أجل هذا الدين وهذه الأمة".
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