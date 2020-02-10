وزير العدل يبحث مع سفير البحرين تعزيز التعاون القضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير هشام محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في مصر، اليوم الإثنين، لتقديمه التهنئة على توليه حقيبة وزارة العدل، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق والسداد.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني ببن البلدين، ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية الموقعة بينهما، والتي تتضمن عدة مجالات منها تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتبادل تنفيذ الأحكام، والتي تعد من ثمار التعاون القضائي بين مصر ومملكة البحرين.
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