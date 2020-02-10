قتله بـ"الكوفية".. تفاصيل مقتل كهربائي على يد صديقه ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الاجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مقتل كهربائى ببنى سويف وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة (كهربائى) داخل الشقة ملكه الكائنة بدائرة المركز.

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فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (نجار مسلح "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة وقرر قيامه بإقراض المجنى عليه مبلغ مالى لإرتباطهما بعلاقة صداقة وتهرب الأخير من سدادها وبتاريخ الواقعة قام بالتوجه لمنزله ومطالبته بتسديد المبلغ فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بلف كوفية كان يرتديها المجنى عليه حول رقبته فأودى بحياته وعقب ذلك إستولى على هاتفه المحمول وهرب ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.