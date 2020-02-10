ثأر بلا أعين.. أب وابناه يقتلون 3 في أسيوط: "افتكروهم من عيلة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

شنت أجهزة الأمن حملة أمنية بأسيوط لضبط مرتكبى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه مواطنين بدائرة مركز شرطة أبنوب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة آخر.

قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب من أحد المستشفيات باستقباله (ثلاثة أشخاص "متوفين"– وآخر مصاب" إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة"، مقيمين بقرية الشنابلة بدائرة المركز) وما قرره المصاب أنه حال تواجده أمام المحل ملكه، فوجئ بسيارة ربع نقل يستقلها شخصان مجهولان قاما بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية تجاههم، ما أدى لوفاة الثلاثة المشار إليهم وحدوث إصابته.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود فرق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه، بقرية المعابدة الشرقية دائرة المركز) حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليهم اعتقاداً منهم بأنهم أفراد من عائلة (مرتبطين معهم بخصومة ثأرية، بناحية قرية الشنابلة دائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات، تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى أسفرت جهودها عن ضبط (اثنين من المتهمين) وبحوزتهما (2 بندقية آلية وعدد 22 طلقة من ذات العيار) وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع والدهما الهارب باستخدام السلاحين المضبوطين بحوزتهما، وكذا أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (9) قطع سلاح ناري ( بنادق آلية) بحوزة 9 متهمين.

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وإستكمالاً لجهود الحملة الأمنية، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قطع سلاح ناري "بنادق آلية" بحوزة (5) أشخاص مقيمين بقرية المعابدة بدائرة المركز.

كما تم ضبط عدد (12) محكومًا عليهم، بإجمالى عدد (60) حكما بين جزئي ومستأنف.

جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والاستمرار فى توجيه الحملات الأمنية المُكبرة لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال كل واقعة على حدة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.