الداخلية تكشف ملابسات سرقة خليجيين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات واقعة سرقة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية، وضبطت مرتكبي الواقعة.
تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من (شخصان، يحملان جنسية إحدى الدول العربية) واللذان حضرا لمدينة الإسكندرية للبحث عن شقة للإيجار بدائرة القسم، وتعرض أحدهما لواقعة سرقة من مجهولان أثناء استقلاله سيارة أجرة "تاكسي" والاستيلاء على متعلقاته الشخصية (هاتف محمول -350 جنيه -جواز سفره).
على الفور تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصان).
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال بعض الكمائن، أسفر إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والسيارة الأجرة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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