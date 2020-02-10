عامل يقتل صاحب مزرعة بالشرقية.. ويعترف: "عايز يخصم من مرتبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات واقعة مقتل صاحب مزرعة دواجن، إذ تبين أن عامل بالزرعة وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبطه.

تبلَّغ لمركز أبوكبير بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة (صاحب مزرعة دواجن، ومُقيم بدائرة المركز) داخل المزرعة ملكه وبها جروح طعنية متفرقة والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي وسلاح أبيض "نصل سكين بدون مقبض عليه آثار دماء" داخل أحد غرف المزرعة.

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بالمزرعة، له معلومات جنائية مسجلة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليه بتاريخ الواقعة بسبب رغبة الأخير في خصم مبلغ مالي من أجره مما آثار حفيظته فقام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض (سكين) فأودى بحياته وعقب ذلك استولى على مبلغ 17 ألف جنيه من المزرعة وهرب تاركاً السلاح الأبيض المستخدم بمحل الواقعة وقام بشراء هاتف محمول وساعة يد من متحصلات السرقة.

تم بإرشاد المتهم ضبط (مبلغ 7700 جنيه-الهاتف والساعة -سلاح ناري "فرد خرطوش") بمسكنه وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.