بالصور| ضبط كمية أدوية مهربة جمركيا ومحظور تداولها في صيدلية بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط كميات ضخمة من الأدوية المهربة جمركيا والمحظور تداولها داخل صيدلية بالظاهر.
تمكن ضباط إدارة مباحث التموین، بالتنسیق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتیش الصیدلي، بمدیریة الشئون الصحیة بالقاھرة من ضبط "أ. م"، مسئول عن صیدلیة كائنة بدائرة قسم شرطة الظاھر لقیامه بإدارة الصیدلیة دون ترخیص وحیازته عقاقیر طبیة غیر مسدد عنھا الرسوم الجمركیة؛ وغیر مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولھا داخل البلاد؛ وذلك بقصد التصرف فیھا بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة.
كما عثر بداخل الصیدلیة على 34 عبوة أدوية مختلفة الأنواع؛ وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا.
وبمواجھته اعترف بمزاولته مھنة صیدلي دون ترخیص وحیازته المضبوطات بقصد التصرف فیھا بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة.
تحررعن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.
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