"انتحر بسبب 30 مليون جنيه".. النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا جريمة حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

صرحت نيابة حوادث جنوب الجيزة بدفن جثث المجني عليهم في واقعة انتحار صاحب شركة مقاولات بعد قيامه بخنق زوجته وإلقاء رضيعتهما من الطابق الرابع بمنطقة حدائق الأهرام، فجر أمس الأحد.

كما قامت النيابة باستجواب أهلية المجني عليهم شهود العيان وجيران الأسرة، والذين كشفوا أن المتوفى كان عليه ديون مالية فاقت الـ30 مليون جنيه، ورجحوا انتحار رب الأسرة إثر اصابته بأزمة نفسية لعدم قدرته على سداد المديونية.

وكانت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أكدت انتحار صاحب شركة مقاولات "أشرف" 45 سنة، بعد خنقه زوجته "إيمان" 35 سنة، وإلقاء رضيعته "نجوى" 7 أشهر" ، من الطابق الرابع بمنطقة حدائق الأهرام، بسبب مروره بأزمة مالية، وتبين أن المبالغ المستحقة على "أشرف" نتيجة عمله في مجال المقاولات على مدار العقد الماضي دفعت الأهالي إلى عقد جلسة عرفية وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمبلغ وكان من المقرر أن غدا الاثنين ميعاد سدادها.

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معاينة الشرطة النيابة العامة توصلت إلى أن الزوجة عُثر عليها مخنوقة بـ"كوفية" عُثر عليها مُسجاة على ظهرها بشرفة مطلة على منور العقار، بينما جثتا الأب، ورضيعته في الأسفل وكانتا مهشمتي الرأس.

عن وضعية الجثتين، أشار مصدر أمنى مسؤول إلى أن الأب ارتطم رأسه بالسور الفاصل بين العقار سكنه والمجاور له، وعثر على رضيعته على وجهها على بعد مترين تقريبًا.

المعاينة أثبتت سلامة منافذ الشقة (الباب الرئيسي - الغرف - النوافذ) فضلا عن عدم وجود آثار بعثرة في محتوياتها أو سرقة متعلقات الضحايا؛ إذ عُثر على هواتفهم المحمولة.