أخبار مصر | رئيس البرلمان يثني على جهود وزارة الطيران واهتمامها بالتطوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يثني على جهود وزارة الطيران واهتمامها بالتطوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأثنى "عبدالعال" على جهود وزارة الطيران المدني واهتمامها الدائم لرفع كفاءة مستوى العمل وتطويره، حتى يكون لديها القدرة التنافسية في سوق العمل العالمي.

التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، الطيار محمد عنبه، وزير الطيران المدني، ومنتصر مناع، نائب الوزير، بحضور المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب.

وجاء ذلك خلال استعراض جهود الوزارة لتطوير قطاع الطيران، والاستماع إلى خطة الوزارة، والوقوف على الإجراءات الوقائية والاستثنائية التي حرصت المطارات المصرية على إجراءها لضمان سلامة الركاب والعاملين بها وذلك في ظل المخاوف لانتشار فيروس كورونا.

