أخبار مصر | وزير الأوقاف: اهتمام الدولة بحفظة القرآن يؤكد ثوابتنا الدينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: اهتمام الدولة بحفظة القرآن يؤكد ثوابتنا الدينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ومحمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتكريم ضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم.



ووجه جمعة الشكر لرئيس مجلس النواب، ومحمود الشريف، على استضافته بالمسابقة، التي جاءت في إطار اهتمام الدولة بالتدين الصحيح، قائلًا: "اهتمام الدولة بحفظة القرآن يؤكد على ثوابتنا الدينية التي لا يمكن لأحد العبث بها".



وأكد وزير الأوقاف على أن الاهتمام بالتدين الوسطي الصحيح هو صمام الأمان ضد الجماعات تبني نظيرتها على الدين وهم أصل تشويه صورة الدين.

