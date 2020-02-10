أخبار مصر | الفن للجميع.. فعالية جديدة في الذكرى العاشرة لمتحف النسيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفن للجميع.. فعالية جديدة في الذكرى العاشرة لمتحف النسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز لدين الله الفاطمي، فعالية ثقافية وفنية تتضمن معرض فني وندوة علمية وحفل تراثي، في إطار الاحتفال بعيد المتحف العاشر.

وأوضح الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، في تصريحات صحفية، أن المعرض يشمل بعض أعمال وإبداعات طلاب كليات الفنون تحت عنوان "الفن للجميع"، كما يشارك في المعرض بعض الفنانين ذوي الهمم؛ لتعريف الزائرين بإبداعاتهم وفنهم المتميز.

ويتضمن اليوم، ندوة علمية عن قصة إنشاء متحف النسيج وكيف تم تحويل المبنى من "سبيل محمد علي" إلى متحف النسيج المصري، يلقيها الدكتور محمد الرشيدي المشرف على عملية التطوير بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية.

ويعرض فيلم وثائقي عن المتحف والقطع المعروضة به وأنشطته الثقافية والتربوية منذ إنشائه وحتى الآن، وقال أبو اليزيد إن نهاية الاحتفالية تشهد عرضا لفرقة التنورة التابعة لوزارة الثقافة، وذلك على مسرح بيت الشاعر بشارع المعز.