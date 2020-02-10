أخبار مصر | وزير الأوقاف: العالم آمن بالتجربة المصرية في عهد السيسي

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وخلال استضافة مجلس النواب لضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم، اليوم الاثنين، أضاف قائلًا: إن الاستضافة في البرلمان اليوم، اهتمام من الدولة بالتدين الصحيح؛ لأنه صمام أمان للمجتمع كله.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية مجلس النواب، مشيدًا بمساندته للوزارة في التشريع والمراقبة.

وأوضح، أنه لن يحترم الناس أمور ديننا ما لم نحترم أمور دنيانا، وأن جماعات التطرف تحمل زورًا راية الإسلام والإسلام منهم براء، متابعًا "المسألة في التطبيق وليس الحفظ فقط".