أخبار مصر | عاجل.. النقل تعلن تعديل نظام رد تذاكر السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النقل تعلن تعديل نظام رد تذاكر السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، عن تعديل إجراءات رد واسترجاع التذاكر وذلك بما يتفق مع رغبة العميل.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أنه تم تعديل رد التذاكر حسب رغبة العميل قبل قيام القطار بـ 48 ساعة وخصم 25% من قيمة التذكرة، كما تم إتاحة رد التذاكر حسب رغبة العميل قبل قيام القطار بـ 24 ساعة وخصم 50% من قيمة التذكرة بالإضافة إلى الرسوم الإضافية وفقا للمتبع حاليا.

وذلك بناءًا على توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل بتحسين مستوى الخدمة وفى ظل السياسة الحالية التى تتبعها الهيئة والتى تهدف إلى توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين البحرى والقبلي.