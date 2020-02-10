أخبار مصر | بدء إزالة عقارات "السحيلة" وتسكين الأسر المستحقة بالأسمرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء إزالة عقارات "السحيلة" وتسكين الأسر المستحقة بالأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال المحافظ، في تصريحات اليوم: إن أجهزة المحافظة أجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة، وقامت بتسكينهم في الأسمرات، وإن المنطقة تعد منطقة خطورة غير آمنة، وسيتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنقل سكان المناطق العشوائية إلى مساكن لائقة وحضارية وآمنة.

وتقع منطقة "السحيلة" بحي مصر القديمة، ومعظم منازلها مبنية بطريقة عشوائية.

وكان المحافظ، أصدر تعليماته بنقل الأسر بسيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد، وتم تسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة.

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم بدء أعمال إزالة عقارات منطقة السحيلة بحي مصر القديمة، والتي تم حصرها بـ60 عقارا، تضم 229 أسرة مستحقة تم نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات.

وبدأت أعمال الإزالة صباح اليوم، بحضور قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.