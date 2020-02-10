أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن أزمة مشروع تخرج طلبة "هندسة الإنتاج" بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن أزمة مشروع تخرج طلبة "هندسة الإنتاج" بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن أزمة مشروع تخرج طلبة البكالوريوس لهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية، وطالب بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.



وقال "عبد الغني"، اليوم الاثنين: إن أستاذة الجامعة القائمين بالإشراف على مشروع تخرج لمجموعة طلبة بكلية الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية رفضوا تسليم مشروعات التخرج إلى الطلاب عقب مناقشتها.

وتابع أن الطلاب تلقوا وعودا كتابية بإعادة المشروعات إليهم، لتحملهم تكلفتها على نفقتهم الخاصة، بعد أن رفض البحث العلمي دعمهم بحجة عدم اختصاص مشرفي البحث في هذا الأمر.



وأضاف أن مشروع التخرج اختص بتصنيع SMT Machine وهي عبارة عن Cartesian robot تقوم بتجميع ولحام لمكونات الـSurface mounting boards.

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وأشار إلى أن جميع الوساطات التي لجأ إليها الطلبة فشلت سواء لوكيل الكلية لشئون الطلاب أو عميد الكلية، بجانب إصرار المشرفين على موقفهما من عدم تسليم الماكينة للطلبة.



واعتبر أن هذا يُعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، ومستقبل الطلبة البحثي وضياع تكلفة عملهم ومجهودهم خاصة وأنهم لم يحصلوا على دعم من البحث العلمي ومساعدة المشرفين نتيجة عدم تخصصهما.

وطالب النائب، بضرورة معرفة تفاصيل تلك الواقعة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها، ومثيلتها من الوقائع المشابهة لحماية الطلبة من استغلال الأساتذة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما طالب بمعرفة الإجراءات التي قامت بها الوزارة التعليم العالي لدعم البحث العلمي وخاصة في كليات الهندسة، وأسباب رفض البحث العلمي لدعم المشروع المقدم من الطلبة.

النائب طالب بضرورة تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، لإعادة مشروعات التخرج إلى الطلبة، نظرا لتكبدهم الكثير من الجهد والمال، وتعويضهم عن الإساءة التي تعرضوا لها من قبل هؤلاء الأساتذة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتهم.