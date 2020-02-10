أخبار مصر | وزير التنمية المحلية في المنتدى الحضري: الحكومة مهتمة بالصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية في المنتدى الحضري: الحكومة مهتمة بالصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللوء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اهتمام الحكومة بتنمية الصعيد.

وجاء ذلك خلال حضوره الجلسة التي عقدها البنك الدولي في مدينة أبو ظبي الإمارتية على هامش المنتدى الحضري، والتي ناقشت مشروعات وبرامج البنك الدولي في أفريقيا والشرق الأوسط، تحت عنوان "الخطوات الرائدة نحو دمج المناطق ذات الأولوية والمتأخرة تنمويًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



وقال "شعراوي": إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد، والذي تم توقيعه في أكتوبر 2016، هو الآلية التنفيذية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنمويًا، حيث يوفر البرنامج نموذجاً للتنمية المحلية المتكاملة قابلاً للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر.

وأضاف البرنامج ثمرة ترى بعين الواقع، والحكومة أولت اهتمامها بتنمية الصعيد، بضخ العديد من الاستثمارات، في المرحلة الأولى بالمحافظتين والتي تقدر بأكثر من 7.3 مليارات جنيه من قرض البنك الدولي والاستثمارات الحكومية لمحافظتين قنا وسوهاج معًا من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.