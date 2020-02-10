أخبار مصر | رئيس "خارجية البرلمان": مصر سخرت جهودها لخدمة مصالح أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "خارجية البرلمان": مصر سخرت جهودها لخدمة مصالح أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن الأولوية الأولى للقيادة السياسية منذ رئاسة الاتحاد الأفريقي هي تحقيق التنمية في القارة الأفريقية.

وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، أن التنمية جاءت من خلال مشاركة الدول السيادية في النظام الدولي، وكانت مصر حلقة الوصل والاتصال، واستخدمت موقعها الجغرافي والاستراتيجي لتكثيف الجهود الدولية، وساهمت في تغير النظرة الدولية للساحة الأفريقية لرفع الاقتصاد ودعم العلاقات الدولية.

وتابع أن مصر عرضت قضايا القارة الأفريقية بمنتهى الشفافية، وسخرت جهودها كافة لخدمة مصالح القارة الأفريقية وتنميتها، لتصبح موضع اهتمام عالمي، مما تسبب في زيادة النمو الاقتصادي في بالقارة.

