أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع "هيئة الاستثمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع "هيئة الاستثمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مجلس إدارة هيئة الاستثمار؛ لمتابعة خطة العمل وملفات الهيئة.

كان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد زار أول الأسبوع الجارى محافظة المنيا في أولى زياراته للمحافظات.

والتقى اللواء، أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من المستثمرين بالمحافظة؛ لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

ويعقد رئيس الوزراء، اجتماعا آخر مع اللجنة الرئيسية؛ لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية ومعدلات تنفيذ المشروعات بالعاصمة.