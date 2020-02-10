أخبار مصر | وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يناقشان مشروعًا جديدًا للمخلفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يناقشان مشروعًا جديدًا للمخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم الاثنين، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحسين العمودي، صاحب مجموعة "حسين العمودي وشركاه" بالمملكة العربية السعودية، وممثلي شركة "Christof" الألمانية، لمناقشة سبل تنفيذ مشروع جديد لتحويل المخلفات إلى طاقة.

في بداية اللقاء رحب بجهود الحكومة ممثلة في البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي وبمعاونة الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الشركات المحلية والأجنبية في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وتم استعراض الخطة الكاملة لتنفيذ المشروع القومي لتدوير المخلفات من خلال منظومة يتم تطبيقها في عدد من المحافظات متمثلة في إنشاء "آلية للجمع والفرز، خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات، محطات وسيطة وخلايا للدفن الصحي"، وإغلاق مقالب النفايات العشوائية بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي للدولة من خلال إعادة تدوير المخلفات.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض من مجموعة "حسين العمودي"، عن إمكانيات الشركة وما تقوم به من مشروعات وتم مناقشة إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع مشترك لتطوير وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مخرجات طاقة ذات فوائد عالية وقيمة تكنولوجية مميزة ومخرجات صناعية عديدة مرتبطة بالعديد من الصناعات.

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وأشار "العصار"، إلى أنه سيتم دراسة المشروع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع مقترحات بدء التنفيذ لما سيحققه من تطور في مجال تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة ما يزيد من القيمة المضافة ويتماشى مع أهداف المشروع القومي لتدوير المخلفات، إلى جانب الخروج بمخرجات صناعية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي من الصناعات المختلفة التي تعظم الدخل القومي وتوفر فرص عمل للشباب.

وأكد أن الشركة لديها خبرات تصنيعية كبيرة ذات كفاءة عالية يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة تدوير المخلفات وإدخال تكنولوجيا جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة يمكن استغلالها في العديد من الصناعات، بالتعاون مع الوزارات المعنية في هذا المجال لتعزيز الاستفادة من المشروع القومي لتدوير المخلفات وتوفير مصادر جديدة للطاقة.

من جانبها استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ومكوناتها الرئيسية بعد اعتمادها من فخامة الرئيس التي يتم تنفيذها مع كافة الشركاء، وبعد اعتماد تعريفة التغذية الخاصة بشراء الكهرباء المولدة من مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات من مجلس الوزراء، التي تمثل فرص استثمارية كبرى للشركات المصرية والأجنبية.