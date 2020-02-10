أخبار مصر | "التعبئة والإحصاء": أسعار المياه والكهرباء والأثاث ارتفعت في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعبئة والإحصاء": أسعار المياه والكهرباء والأثاث ارتفعت في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت النشرة الشهرية للتضخم عن شهر يناير، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تقريرها بشأن التضخم السنوي لشهر يناير.

وجاء في النشرة، اليوم الإثنين، أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعًا قدره (6.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن الفعلي بنسبة (1.5%)، ومجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة (1.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (3.5%).

مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.7%) ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (20.7%).

وبحسب النشرة، فقد سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة (2.4%) ومجموعة المفروشــات المنزليــة بنسبـة (3.1%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة بنسبة (1.6%).

ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.7%)، مجموعة السلع والخدمات الإعتيادية المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.1%).

Advertisements

بينما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (11.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (14.4%)، مجموعـــة خدمات مرضـــــى العيــــــادات الخارجيــــة بنسبة (7.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.6%).

قسم النقل والمواصلات سجل ارتفاعًا قدره (15.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.4%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (19.3%).

في حين سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%)، وسجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعًا قدره (13.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنســبة (2.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (18.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.5%).

وقال الجهاز: إن قسم التعليم شهد ارتفاعا بنسبة (28.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة (27.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (8.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.4%).

وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.1%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (12.2%).