أخبار مصر | إنقاذ مسن بلا مأوى في الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ مسن بلا مأوى في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى التابع للوزارة، بناءا على البلاغ الوارد الذي يفيد بوجود رجل يفترش شوارع الفيوم، على الفور توجه الفريق وقاموا بتوفير كافة الحماية والرعاية له.

وتبين من خلال دراسة حالته الأولية، أن الرجل يدعي "س.أ"، 41عاما، وبسؤاله عن سبب افتراشه الشارع رفض التصريح بأي تفاصيل عن حياته الشخصية، وأبدى موافقته على إيداعه بإحدى دور الرعاية الإجتماعية.

وقام الفريق بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع المواطن بمؤسسة "أبي وأمي" بمحافظة السويس وتوفير كافة احتياجاته.

ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.