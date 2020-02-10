أخبار مصر | مجلس النواب يكرم المشاركين في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب يكرم المشاركين في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكرم مجلس النواب، اليوم الاثنين، المشاركين في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم، والتي حملت اسم الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد، والتي جرت فعالياتها من الـ٨ -١٣ فبراير الجاري.

وقال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة وجهت دعوة رسمية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؛ لشرح تجربة الوزارة في دعم العلاقات المصرية العربية.

وتستضيف اللجنة في صحبة وزير الأوقاف، نخبة من ضيوف الدول العربية المشاركين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم، والمنعقدة حاليا بالقاهرة كأنموذج لهذه العلاقات الوطيدة، ومكانة مصر في عالمها العربي والإسلامي، ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

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وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية، أن اللجنة ستقوم بتكريم وزير الأوقاف تقديرا لجهوده ودور وزارة الأوقاف في توطيد العلاقات المصرية العربية، وترسيخ مكانة مصر كقلعة للفكر الوسطي في العالم كله بصفة عامة وفي العالم العربي بصفة خاصة.

ووجه محمود الشريف، نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، الدعوة للمتسابقين المشاركين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ27 لتكريمهم بالبرلمان بدعوة من رئيسه الدكتور على عبدالعال.

وأكد أن مصر أرض الكنانة، وأن الإسلام دين الرحمة والسلامة للإنسانية جمعاء وأن الدين الإسلامي دين الأخلاق وسنة نبينا محمد سنة الأخلاق.