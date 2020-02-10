أخبار مصر | صحف الكويت تبرز دعوة السيسي لتشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف الكويت تبرز دعوة السيسي لتشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الدعوة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، والتى أطلقها خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان "السيسى يدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعا إلى عقد قمة أفريقية فى القاهرة، لبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب فى القارة السمراء، مؤكدا استعداد مصر لاستضافة تلك القمة الأفريقية الخاصة، من واقع مسؤولياتها وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح، لتحقيق السلم والأمن فى إفريقيا.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية، أنه رغم تنامى التحديات أمام القارة الأفريقية، لاسيما استمرار النزاعات، وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، إلا أن مصر حرصت على تعزيز حالة السلم والأمن فى إفريقيا، معتمدة على ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة، وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.

وذلك من خلال العديد من المبادرات، لاسيما عبر استضافة قمتين تشاوريتين حول ليبيا والسودان، فضلا عن اختبار هذا الطرح خلال العام الماضى فى الكثير من القضايا، خصوصا إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وغينيا بيساو.

وقالت صحيفة "النهار" تحت عنوان "الرئيس المصرى يعرض استضافة قمة أفريقية لتشكيل قوة لمكافحة الإرهاب"، إن الرئيس السيسى، عرض استعداد مصر لاستضافة قمة أفريقية، تهدف إلى إنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن أبرز التحديات التى واجهت القارة الأفريقية خلال العام الماضى، الذى تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، تمثلت فى استمرار النزاعات، وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف، ولاسيما فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فضلا عن تحدى تحقيق الاستقرار.

Advertisements

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى دعا إلى التشاور المستفيض حول تلك القمة والقوة المقترحة، بمعرفة مجلس الأمن والسلم الأفريقى، والهيئات الإفريقية الأخرى، على أن يعرض لاحقا على القمة الأفريقية، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام الماضى، اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات، وأن مصر حرصت خلالها على حمل لواء الاتحاد بكل صدق وأمانة فى المحافل الإقليمية والدولية، ما أدى إلى تسارع خطى القارة بكل قوة وثبات.

بدورها، قالت صحيفة "الجريدة" تحت عنوان "السيسى يدعو لتشكيل قوة إفريقية"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا إلى عقد قمة إفريقية فى القاهرة، تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب فى القارة السمراء، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أعرب عن استعداده لبحث ترتيبات هذه القمة مع رئيس جنوب إفريقيا الذى تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد أهمية القمة فى وضع رؤية شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن فى أفريقيا.

وذكرت صحيفة "السياسة" تحت عنوان "السيسى يدعو إلى تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق السِّلم"، أن الرئيس السيسى دعا أمس، إلى عقد قمة إفريقية فى القاهرة، تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب فى القارة السمراء، مؤكدا أهمية القمة فى وضع رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن فى إفريقيا.

وأشارت إلى أن السيسى شدد على أن الجهود التى بذلتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، لن تكون نهاية المطاف، إذ ستظل مصر ستظل داعما أساسيا لتعزيز أطر التعاون الأفريقى، مشددا على أن استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف، تعد أبرز التحديدات أمام القارة.