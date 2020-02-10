مصر | مذبحة حدائق الأهرام.. ننشر صورة الطفلة الرضيعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة حدائق الأهرام.. ننشر صورة الطفلة الرضيعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على صورة الطفلة الرضيعة "نجوى" وتبلغ من العمر ٧ أشهر، التي لقيت مصرعها في مذبحة "حدائق الأهرام" إثر إلقائها في المنور، وتهشم جمجمتها.

واستمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال والدة الزوجة "المجني عليها"، في واقعة مذبحة حدائق الأهرام، وأفادت بأن نجلتها وتدعى "إيمان" تزوجت من "أشرف. ص" منذ سنوات وهي الزوجة الثانية له، وكانت تربطه بها علاقة حب قوية.

وأفادت والدة المجني عليها في أقوالها، بأنه منذ فترة كانت ابنتها تمر بحالة نفسية سيئة إثر مرور زوجها بحالة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه التي بلغت ٣٠ مليون جنيه، وعدم سداد الأرباح الشهرية للمواطنين، فيما كان يفكر في الانتحار، مشيرة إلى أنها لم تتوقع حدوث ذلك بعد فترة وجيزة.

وبحسب مصدر بالنيابة، فإن الأب كان صاحب مكتب استثمار عقاري، وكان يقوم بتوظيف مبالغ المواطنين مقابل بعض الأرباح التي يأخذها المواطنين، فيما جمع مبالغ مالية كبيرة منهم.

وأضاف المصدر في تصريحات إلى بوابة "الخليج 365"، أنه قبل الواقعة بفترة، توقف الزوج عن سداد الأرباح لهم، نتيجة مروره بأزمة مالية، فقرر الاختفاء إثر ملاحقتهم له.

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وذكر المصدر أن الزوج ويدعى "أشرف. ص" مقاول، أقدم على الانتحار بعد قتل زوجته، خاصة بعد معاينة النيابة للشقة، وتبين عدم بعثرة بمحتويات الشقة أو آثار عنف بداخل الشقة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها وفحص كاميرات المراقبة لكشف الملابسات.

ونوه المصدر في تصريحات إلى "الخليج 365"، بأن الأم تم العثور عليها ببلكونة الشقة مخنوقة وحول رقبتها "كوفيه" الأب، بينما الأب والطفلة بمنور العقار، فيما أمرت النيابة بإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الطفل الناجي من الواقعة، هو الذي قام بفتح الباب لأحد الجيران، عند صراخه وملاحقه الجيران لإنقاذ أهله، ولكشف الجريمة.

واستمعت لأقوال الطفل الناجي من الواقعة، وأفاد بأنه كان نائمًا بغرفته الكائنة بعيدًا عن غرفة والدته، وعندما استيقظ وجد والدته مقتولة، ولم يعثر على والده وأخته، فبدأ بالصراخ، حتى سمعه أحد قاطني العقار، وذهب مسرعًا له هو وعدد من الجيران، ووجدوا الأم مقتولة، وبالبحث عن الأب وجدوه هو والرضيعة بالمنور.

وتبين من مناظرة النيابة للجثامين، أن الأب والأم في عقدهما الثالث من العمر، والطفلة رضيعة تبلغ من العمر ٧ أشهر، وأن الأب مصاب بكسور مختلفة بجسده، بالإضافة إلى نزيف داخلي، والطفلة مصابة بتهشم بالجمجمة، وجثة الأم مصابة بآثار خنق وطعنة.

