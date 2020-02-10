مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 25 متهمًا في "أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 25 متهمًا في "أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 25 متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1413 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

كانت النيابة العامة قد وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها: الانضمام ومشاركة جماعات أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

والمتهمين المخلي سبيلهم هم كل من:" عرفة جبريل محمد جاد، مصطفى عثمان السيد حمد، حمدي محمد عبد القادر آدم، محمد عبد الوهاب قرار عبد الله، عبد الوهاب إبراهيم عبد الله علي، فراج محمود محمد علي، عربي عبد الباسط حسين جابر، عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر، الهيثم أسامة بن زيد حسين، مصطفى سيد سلامة إبراهيم، محمد يحى علي حسين، صديق جبريل حسين أحمد".

كما شملت قائمة الأسماء: "أسامة إسماعيل جاد الله حسين، مصطفى سيد أحمد محمود، محمود أحمد جلال صالح، عبد المنعم فاروق سيد سعيد، صابر محمد أحمد محمود، محمد سعدي ربيع أحمد، طه أحمد طه أحمد، مصطفى أحمد محمد أحمد، محمد شعبان شحات عثمان، محمد خليل عبد الحميد خليل، حسين بدري حامد أحمد، أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري، عاطف حسين حسن عباس".