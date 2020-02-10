مصر | عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

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تنتهي الإدارة العامة لمرور الجيزة، من أعمال صيانة كوبري الجيزة المعدني، غدا الثلاثاء، وسيتم فتح الطريق بالكامل، ونشر الخدمات المرورية أعلاه؛ لتنظيم حركة السير وتحقيق السيولة المرورية.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أغلقت الكوبري جزئيا؛ لصيانته ورفع كفاءته، وتم تنفذ عملية التشغيل على 4 مراحل:

-المرحلة الأولى:

من منتصف جسم الكوبرى بعرض 7 م مع ترك حارة مرورية للجهة اليمنى وعدد 2 حارة مرورية للجهة اليسرى ويستمر العمل بها لمدة أسبوعين.

-المرحلة الثانية:

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من الجانب الأيسر بعد نهاية مطلع كوبرى الجيزة للقادم من شارع الهرم ويستمر العمل بها لمدة أسبوع.

-المرحلة الثالثة:

من الجانب الأيسر من نهاية مطلع كوبرى الجيزة للقادم من شارع فيصل والعمل لمدة أسبوع.

-المرحلة الرابعة:

من الجانب الأيمن من كوبرى الجيزة للقادم من شارع ربيع الجيزى ويستمر العمل بها لمدة أسبوع.

وأمر اللواء محمود عبد الرازق، بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبرى، ووضع الخدمات المرورية اللازمة.