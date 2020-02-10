شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الإنتاج الإعلامي تشارك في معرض «برود إكس» الدولي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مدينة الإنتاج الإعلامي في معرض الإنتاج الفني الدولي «برود إكس 2020» والذي يقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 13 فبراير الجاري. ويعد هذا التجمع الفني من المنتديات الهامة التي يشارك فيها نخبة كبيرة من شركات الإنتاج السينمائي والتليفزيوني والإذاعي وكبار المنتجين في الدول العربية إضافة إلى ممثلي شركات البث الفضائي والقنوات التليفزيونية وقنوات اليوتيوب والتكنولوجيا والاتصالات.

ويحظي بتغطية صحفية وإعلامية من العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية، هذا وقد قامت إدارة المعرض برئاسة السيدة عبير جليح رئيس اللجنة المنظمة والمدير التنفيذي للمعرض بتوفير كل السبل التي تساهم في إنجاح هذه المناسبة لتخرج بالصورة اللائقة وأهمية الحدث، وخصصت الإدارة جناحا لمدينة الإنتاج الإعلامي داخل المعرض لعرض وتسويق أهم الخدمات التي تقدمها المدينة في مجال الإنتاج الدرامي والإعلامي.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة على أهمية مشاركة مدينة الإنتاج الإعلامي باعتبارها الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة وكذلك العديد من شركات الإنتاج المصرية الذين يمثلون إضافة مهمة لهذه النسخة من فعاليات هذا المعرض.