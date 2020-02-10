شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بإعفاء بعض المحكوم عليهم من العقوبة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 مكرر (أ)، قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2020، بشأن العفو عن العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
وجاء في نص المادة الأولى، يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 135 محكوما عليهم، الوارد أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة، أولهم عبدالرحمن أحمد يوسف مصطفى، وآخرهم محمد عبدالحليم عبدالقادر عبدالعال، وذلك ما لم يكن أي منهم محكومًا عليه في قضايا أخرى.
للاطلاع على العدد:
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. قرار جمهوري بإعفاء بعض المحكوم عليهم من العقوبة (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.