شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بإعفاء بعض المحكوم عليهم من العقوبة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 مكرر (أ)، قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2020، بشأن العفو عن العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

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وجاء في نص المادة الأولى، يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 135 محكوما عليهم، الوارد أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة، أولهم عبدالرحمن أحمد يوسف مصطفى، وآخرهم محمد عبدالحليم عبدالقادر عبدالعال، وذلك ما لم يكن أي منهم محكومًا عليه في قضايا أخرى.

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