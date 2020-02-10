شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الطرق الصوفية بالإسكندرية: نستعد لإحياء «موالد 2020» بسيدى بشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل عام مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، أن المشيخة لديها خطة لإحياء موالد آل البيت في الإسكندرية للعام 2020، تتضمن أمسيات دينية وحلقات ذكر وابتهالات ومسيرات احتفالية في محيط الساحات الموجودة أمام الأضرحة، بمشاركة مديرية أوقاف الإسكندرية والمريدين.

وأكد «فودة» أنه من المقرر البدء بمولد سيدى بشر يوم الجمعة 27 مارس المقبل، يليه مولد سيدى أبوالإخلاص الزرقاني ما بين 9 إلى 17 أبريل المقبل في ساحة المرسي أو العباس، مكانه الجديد، مشيرا إلى تضاعف عدد الزائرين بعد نقله إلى موقعه الجديد في ميدان المساجد في منطقة بحرى، فضلا عن تنظيم أمسيات وحفلات رمضانية في كل مسجد به ضريح طوال شهر رمضان.

وأشار «فودة» إلى أن المشيخة ومريدى أولياء الله الصالحين يحتفلون بـ22 مولداً طوال العام بمشاركة مديرية أوقاف الإسكندرية؛ خاصة في المساجد التي توجد بها أضرحة، لافتا إلى إدراج ضريح الزرقانى ضمن البرامج السياحية للزوار والمريدين، وإقامة أول مولد للضريح بعد نقله إلى مقره الجديد يوم 4 أكتوبر الماضى.