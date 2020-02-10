شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صور لضحايا «جريمة حدائق الأهرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت «المصري اليوم» على صور ضحايا «جريمة حدائق الأهرام»، بمحافظة الجيزة، التي وقعت أمس الأحد. وكان قطاع الأمن العام كشف لـ«المصري اليوم» التفاصيل الكاملة في جريمة حدائق الأهرام، ونجح فريق البحث، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فى كشف غموض الحادث، وهو أن الزوج انتحر بسبب ظروفه المالية بعد أن قام بخنق زوجته، وتولت النيابة التحقيق. جريمة حدائق الأهرام جريمة حدائق الأهرام جريمة حدائق الأهرام

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