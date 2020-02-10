شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالفيوم ينقذ مسنًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع البلاغ الوارد لفريق أطفال وكبار بلامأوي التابع للوزارة، والذي يفيد بوجود رجل يفترش شوارع الفيوم. تم التعامل مع الحالة وتوفير كافة الحماية والرعاية، وقام الفريق بالتحرك فورا، وتبين من خلال دراسة حالته الأولية أن الرجل يدعي (س.أ) يبلغ من العمر 41 عاما.. وبسؤاله عن سبب افتراشه الشارع، رفض التصريح بأي تفاصيل عن حياته الشخصية وأبدي موافقته على إيداعه إحدي دور الرعاية الاجتماعية. وقام الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع المواطن مؤسسة «أبي وأمي» بمحافظة السويس وتوفير كل احتياجاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التضامن»: فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالفيوم ينقذ مسنًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.