شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدارس تتابع الحالة الصحية للطلاب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس تتابع بشكل يومى الحالة الصحية للطلاب خلال طابور الصباح والفصول بالتنسيق مع الزائرة الصحية للتعامل مع أى حالة تظهر عليها علامات الانفلوانزا بشكل سريع، بعرضه على الطبيب ومنحه إجازة حتى يتم شفائه بشكل كامل.

وأضافت المصادر، أن لمديرى المدارس بعد التنسيق مع الإدارات التعليمية كافة الصلاحيات فى الحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم، من خلال تطبيق طافة الاجراءات الوقائية والصحية التى أعلنت عنها وزارة الصحة.

واستقبلت قرابة 54 ألف مدرسة أمس الأحد، طلابها بإجمالى 22 مليون طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب متحدين أى شائعات حول ظهور أمراض وأوبئة مثل كورونا وغيرها، وشهدت الدراسة مراسم طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى، فيما واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المرور على المدارس لمتابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.

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وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.