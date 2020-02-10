شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة الحديدية.. شيماء تحترف اللعب بالحديد والنار وتصنع أثاثا ضد الكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت شيماء سعيد الما غريبا على كثير من النساء، في ورش الحدادة وحجزت مكانا واضحا، ولكن ليس كحدادة، بل كمصنعة أثاث من الحديد، أثاث غير قابل للكسر، ولكن في نفس الوقت بنفس شكل الأثاث الخشبي التقليدي، تقول مصممة الأثاث، أنها ابتكرت شكلا جديدا من الديكور، يعتمد على دعائم حديد مكسية خشب، وهذا تصميم غير موجود في مصر أو خارج مصر، وتقوم بتصنيعه بشكل يدوي ليخرج بتلك الجودة.

وبدأت شيماء رحلتها مع الصناعة حينما قامت بتصنيع قطعة لمنزلها، ولكنها فوجئت بالنجار يخبرها بأن هناك زبونا يحاول شرائه، وحينها طلبت منه أن يبيعه بالفعل، وصنعت لنفسها قطعة أخرى، ومن هنا بدأت رحلة التجارة.

الأهل قابلوا الفكرة في البداية بشكل من الذهول، وراهنوا على نجاح الفكرة أم لا، ولكن بعد فترة قام الجميع بدعمها بقوة.

أما أصحاب الورش، فشعروا بضيق في البداية بسبب دخول سيدة فى مجال عمل الرجال، ولكن بعد أن شاهدوا نجاحها وتصميماتها الجيدة، بدأوا يطلبون منها قطع أثاث لمنازلهم الشخصية، وعلاقتها بهم أصبحت أكثر قوة.

تقول المرأة الحديدية: "أنا بقف على كل تفصيلة في شغلي ولو بسيطة، والجميل فينا كشعب مصري أننا ندعم الفكرة الجيدة أيا كان صاحبها، وطالما تمكنت من النجاح في فكرتك.. ستجد الجميع يشجعك".

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