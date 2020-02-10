شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن إنقاذ مسن فى الفيوم ونقلة لدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التصامن الاجتماعى، أن فريق أطفال وكبار بلامأوى التابع للوزارة، نجح فى إنقاذ رجل مسن يفترش الأرض فى شوارع الفيوم، وقد وجهت نيفين القباج وزير التضامن التعامل مع الحالة وتوفير كافة الحماية والرعاية ، و قام الفريق بالتحرك فورا وتبين من خلال دراسة حالته الأولية أن الرجل يدعى "س.أ "يبلغ من العمر 41عاما وبسؤاله عن سبب افتراشه الشارع رفض التصريح بأى تفاصيل عن حياته الشخصية وأبدى موافقته على إيداعه فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

واتخذ الفريق الإجراءات اللازمة لإيداع المواطن بمؤسسة أبى وأمى وتوفير كافة احتياجاته.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.



وقد ذكر الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، فى وقت سابق أن الوزارة تلقت بلاغات عن مشردين فى الشارع وأهمهم "سيدة التحرير ومول العرب"، واتضح أنهم محترفات تسول ولديهم دخل وبيوت، مضيفا: "كل مصر كلمتنا على سيدة التحرير ومول العرب، واتضح أن السيدة تمتلك بيتا فى الشرابية وحاولنا إقناعها بعودتها إلى منزلها لكنها محترفة تسول، بيقعدوا فى أماكن حيوية لكن منقدرش نجبر حد أننا ناخده من مكانه".

وأكد العقبى أن الوزارة تتيح فرص تدريب وتدخلات نفسية للمشردين بهدف عودتهم مرة أخرى إلى أسرهم، لأن فيه ناس كتير جدا منهم مر بظروف صعبة، كاشفا عن أن الوزارة نجحت فى إنقاذ 18 ألف طفل منذ 2016 وحتى الآن، كما أن الوزارة نجحت فى تحويل سجن فى المنيا إلى أكبر مركز لعلاج الإدمان فى الصعيد".

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