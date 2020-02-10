شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه المنيا": تدريب 3069 من العاملين بالشركة وطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الإدارة العامة للتدريب بالشركة نجحت فى تدريب ٣٠٦٩ من العاملين بقطاعات وإدارات الشركة وطلاب الجامعات فى التخصصات المختلفة، وذلك خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.‬

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وأوضح المهندس ياسر الشهاوى أنه تم تنفيذ ٦٥ برنامجاً للتدريب الفني لعدد 1409عمال بالشركة و٢٧ برنامج تدريب إدارى ومالى لعدد 538 متدرباً و ١٤ برنامج تدريب على "IT" لعدد 212 متدرباً، و١٤ برنامج تدريب مسار وظيفى لعدد 110 متدربين، بالإضافة إلى التدريبات الخارجية لطلاب الجامعات، بتكلُفة رمزية كنوع من تخفيف التكاليف على أسرهم، حيث تم تنفيذ عدد ٥ برامج تدريبية لطلاب كليات (الهندسة - العلوم - الزراعة - التجارة - الطب)، لعدد800 طالب وطالبة، ليصل إجمالى البرامج التدريبية إلى 125 برنامجا تدريبيا، ونحو 3069 متدرباً.‬

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‫وأضاف أنه تم الانتهاء من التدريبات والاختبارات اللازمة للمرشحين للترقية بالمسار الوظيفي لعامى 2018 و 2019، بنسبة نجاح تخطت 95% فى الاختبارات المعدة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلي تدريب العاملين الجدد بالشركة (المرحلة الأولى ) بالمسار الوظيفي، مشيراً إلى أن برنامج اختبارات المسار الوظيفى يعد أحد أسس الترقى لدرجة الوظائف الأعلى بالشركة.‬

‫وأشار الشهاوى، إلى أنه تم التعاون مع المعمل المرجعى بالشركة القابضة، لتدريب الكيميائيين الجدد علي المعايير والإجراءات المتبعة لرفع العينات وتحليلها للوصول إلى أعلى مستويات الجودة فى الخدمة المقدمة، موضحاً أن الشركة وقَّعت عدة بروتوكولات تعاون مشتركة مع الأكاديميات والمراكز التعليمية الخاصة والكليات العلمية لتنمية مهارات العاملين بالشركة وزيادة كفاءتهم وفاعليتهم بالعمل، وتفعيل التدريب الميداني بالمحطات لتنمية المهارات الفنية للمتدربين.‬

‫وتابع أن الشركة نجحت فى اعتماد مدربين معتمدين (TOT) من العاملين، قادرين على تناول وتدريس المواد التدريبية بكفاءة دون الحاجة إلى الاستعانة بمدربين من خارج الشركة.‬