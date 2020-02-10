شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يكشف التفاصيل الكاملة لـ«جريمة حدائق الأهرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف قطاع الأمن العام التفاصيل الكاملة في جريمة حدائق الأهرام، حيث نجح فريق البحث بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في كشف غموض الحادث، وأن الزوج انتحر بسبب ظروفه المالية بعد أن قام بخنق زوجته، وتولت النيابة التحقيق.

كان ضباط مباحث الجيزة تلقى بلاغًا من قسم الأهرام من كل من «موظف، 31 سنة»، و«حارس العقار سكن الأول، 29 سنة، طالب، 9 سنوات»، باكتشافهم وفاة كل من زوج والدة المُبلغ الثالث مقاول، 45 سنة، وابنته نجوى، 9 أشهر، متوفيان إثر إصابتهما بكسر بعظام الجمجمة من الخلف إثر سقوطهما بمنور العقار، وزوجة المتوفي الأول ووالدة المُبلغ الثالث، ربة منزل، 34 سنة، توجد بها آثار خنق بالرقبة بإستخدام كوفيه خاصة بالمجنى عليه الأول «زوجها» .

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وقرر والد الضحية أمام فريق البحث أنه عقب استيقاظه من نومه فوجئ بوفاة والدته داخل شرفة غرفة النوم، وتبين له عدم تواجد زوج والدته وأخته فاستغاث بالمُبلغان الأول والثانى واللذان عثرا على جثتيهما بمنور العقار أسفل غرفة النوم.

بالانتقال تبين أن الشقة محل الواقعة تقع بالطابق الرابع مكونة من 3 غرف وصالة ودورتين مياه ومطبخ وسلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثره بمحتوياتها وعُثر على جثة المجنى عليها بشرفة غرفة النوم بملابسها وتتحلى بمشغولات وما قرره نجل المجنى عليه الأول «16 سنه مُقيم المرج» أنه توجه صحبة والده من منطقة المرج إلى مدينة المنصورة واصطحب المجنى عليهما الثانية والثالثة ونجلها «المُبلغ الثالث» إلى الشقة محل الواقعة، حيث طلب منه والده الانتظار أسفل العقار لحين حضور شريكيه «مقاولان» ولدى حضورهما صعد للشقة وبالطرق على بابها لم يستجب والده فإنصرفوا.

وأسفرت نتائج جهود فريق البحث والتحريات ومعاينة مسرح الحادث ومناقشة الشهود إلى عدم وجود شبهة جنائية وأنه نظراً لمرور المقاول «المتوفى» بأزمة نفسية لكونه مدين بمبالغ مالية كبيرة لعدد من أقاربه شركائه في العمل وتم إلزامه مؤخرا بسداد تلك المبالغ على دفعات محدده واقتراضه من أسرة زوجته مبلغ مالي أيضا وما قررته والده المجني عليها انه أعلن لكريمتها قبل الحادث مروره بأزمة نفسيه ويفكر في الانتحار.