شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة طلبة المدارس لـ«الحماية المدنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الأحد، زيارة لعدد من طلاب مدرسة صحارا الدولية رفقة مسؤوليهم، تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الشرطة، ومدى أهمية دورهم فى حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، خاصةً رجال الحماية المدنية وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر، كما تم إجراء تدريب مبسط على استخدام تجهيزات الإطفاء وشرح طريقة الإخلاء المنظم فى حالات الطوارئ، وتم توزيع بعض الكتيبات وإرشادات بقواعد وتعليمات الحماية المدنية.

وقدم مسؤولو المدارس والقائمون على الزيارة، الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة فى الترابط والتلاحم مع كل هيئات ومؤسسات الدولة التعليمية.