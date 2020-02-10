شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد الحرم الجامعى مع انطلاق التيرم الثانى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019-2020 ، أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، جولة داخل الحرم الجامعى، للوقوف على انتظام العملية التعليمية، وسير الدراسة بمختلف كليات الجامعة، حيث أوضح رئيس جامعة حلوان بحسب بيان صادر اليوم، أن الجامعة تسعى دائماً للتواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم بهدف العمل على تذليلها.

وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة إلى آراء ومقترحات الطلاب، مؤكدا على ان قيادات الجامعة حريصة على فتح أبوابها أمام جميع الطلاب للاستماع لهم للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأكد الدكتور ماجد نجم على حرص جامعة حلوان علي ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان تنظيم وسير العملية التعليمية، والالتزام بجدول المحاضرات لانتظام العملية التعليمية مع أول أيام الفصل الدراسى الثانى.

وطمأن رئيس جامعة حلوان الطلاب بأن الجامعة قامت بإعداد خطة شاملة للتوعية من مرض كورونا وكيفية المواجهة وطرق الوقاية من المرض لنشر الوعي الصحي للوقاية من المرض من خلال اتباع العادات الصحية السليمة .

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وخلال الجولة حرص طلاب الجامعة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدهم معه وحرصه على الاستماع إلى متطلباتهم والتعامل الفورى معها، بما يُهيئ الجو الملائم لهم لتحصيل العلم.

كان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أعلن عن اتخاذ الجامعة لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا،مؤكدا على أهمية اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات السليمة للوقاية من كافة الأمراض.

وأكد نجم،أن هناك جهود حثيثة من خلال مستشفيات الجامعة وكليات القطاع الصحي لتثقيف وتوعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكيفية المواجهة وطرق الوقاية من هذا الفيروس، وذلك في إطار دور كليات القطاع الصحي بجامعة حلوان فى نشر الوعى الصحي لمواجهة المخاطر والازمات وسعيها لتوفير الإرشادات والتوعية الصحية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.