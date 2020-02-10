شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مجلة جامعة القاهرة للطب البيطرى ضمن قاعدة البيانات العالمية SCOPUS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن اعتماد المجلة الدولية للعلوم والطب البيطري International journal of veterinary science & medicine المتخصصة في مجال الطب البيطري، ضمن قاعدة البيانات العالمية Scopus، وهي المجلة الدولية الوحيدة المعتمدة في Scopus على مستوى كليات الطب البيطري في مصر والعالم العربي، نتيجة لاتباع أعلى معايير التحكيم والنشر الدولي.

وقال رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة، إن المجلة تلقت خلال عام 2019 أبحاثًا علمية من نحو 54 دولة على مستوى العالم، مما يؤكد المكانة العلمية المرموقة للمجلة بين المجلات العلمية الدولية، والنظرة الاعتبارية لها من قبل المؤسسات الدولية المختصة بمجال الطب البيطري، مشيرًا إلى أن معدل رفض الأبحاث غير الجيدة المُقدَّمة للمجلة بلغ ما يزيد على 80%، وذلك حفاظًا على جودة وقوة الأبحاث العلمية المنشورة بها وانتقائها.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة أولت اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية في مختلف المجالات، وحققت تطورًا غير مسبوق على مستوى المجلات العلمية الدولية، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الثالث، والسير بخطى كبيرة نحو العالمية، والمساهمة في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، وتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين.

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من جانبه، قال الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري، إن المجلة الدولية للعلوم والطب البيطري تراعى معايير النشر الدولي في اختيار وتحكيم الأبحاث والمقالات التي تنشرها، مع التأكيد على حداثة فكرة البحث وتقديم الجديد في مجاله، وحرص الكلية على مساعدة الباحثين على نشر بحوثهم العلمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما ينعكس إيجابًا على تقدم الكلية والجامعة في التصنيفات العالمية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة أصدرت عددين من المجلة الدولية للجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية بالتعاون مع مؤسسة النشر الدولية إيمرالد، كما حصلت مجلة الجامعة للأبحاث المتقدمة "JAR" على المركز الخامس على مستوى العالم، والمركز الأول في الشرق الأوسط. وتم اصدار 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا تابعة للكليات وهي كليات الدراسات الأفريقية والاقتصاد والعلوم السياسية والتمريض، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية تابعة للكليات والأقسام العلمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة الكترونيًا، وتم اختيار 27 مجلة علمية تصدرها الجامعة لتوضع ضمن بنك المعرفة المصري.