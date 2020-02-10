شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمة لـ 3638 مواطنا أول يوم للقافلة الطبية بـ"عزبة الهجانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ 3638 مواطنا من بينهم 534 مواطنًا تم الكشف عليهم وقدم لهم العلاج اللازم بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 3آلاف و104 مواطنين أخرين إلى مستشفى منشية البكرى لتلقى الخدمة الطبية، وإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة، وذلك في اليوم الأول من وصول القوافل الطبية المجانية إلى منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة.

تأتى هذه القافلة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير " حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارة سيادته الاخيرة لمنطقة عزبة الهجانة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، وأنف وأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة، مضيفًا أن القافلة بدأ عملها أمس الاحد، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأشار مجاهد إلى أنه تم فحص 88 مواطنًا بمعمل الدم، و50 بمعمل الطفيليات، كما تم فحص 12 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 80 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر، كما حضر 180 مواطنًا ندوات توعوية صحية على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والعناية بالمسنين.

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ولفت إلى أنه تم نقل 44 حالة بالإسعاف إلى مستشفى منشية البكري ممن تطلبت حالتهم الصحية جراحات عاجلة، كما تم تسجيل عدد من الواطنين باللجنة الثلاثية للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد مجاهد توافر 120 صنفاً من الأدوية تغطي كافة الأمراض، وذلك بالصيدلية المتنقلة ، مشيراً إلى توفير سيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان، بالإضافة إلى توفير عربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع رأى المواطنين فى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وتابع مجاهد أن القافلة تضم موظفاً مختصاً لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل فوري لعدد من الحالات إلى مستشفى منشية البكري لإجراء فحوصات متقدمة وجراحات عاجلة.