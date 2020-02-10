شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"الخليج 365"، إن المحافظة على أعتاب قليلة من فتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب، حيث جرى الانتهاء من كافة التجهيزات لتنفيذ أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمحافظة، وتوقيع العقد النهائى مع شركاء التنمية لتنفيذ المصنع باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك والذى يعتبر أول شركة للأسمدة فى المحافظة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وذلك مطلع شهر أبريل المقبل، ليكون رابع أكبر مصنع علي مستوي العالم في حجم الإنتاج .

ومشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك يشمل تنفيذ مجمع من 3 وحدات، الأولى تتضمن إنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة 6.1 مليون طن سنوياُ والوحدة الثانية لإنتاج حمض الفوسفوريك والثالثة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، وسيعتمد على إنتاج منجم فوسفات أبو طرطور والبالغ حجمه حوالى 2 مليون طن سنويًا من خام الفوسفات بجانب توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة إنتاج حمض الكبريتيك بطاقة 33,5 ميجاوات لاستخدامات المجمع الصناعى والمنطقة السكنية وتصدير الفائض إلى الشبكة القومية للكهرباء .

وأضاف المحافظ، أن هذا المشروع سوف يعزز من توفير فرص العمل لصالح أبناء المحافظة حيث يتطلب التشغيل عدد كبير من الفرص المتعددة والتى جرى تأهيل شباب الخريجين بالمحافظة على العمل فيها، وذلك من خلال منحهم عددا من الدورات التدريبية بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك لضمان قدرتهم على القيام بأعباء تلك الوظائف، مشيرا إلى أنه لن يتم استيراد الوظائف من خارج المحافظة إلا فى حال عدم وجود التخصص المطلوب .

وتعتبر هضبة أبو طرطور الواقعة على بعد 35 كيلو من مدينة الخارجة أكبر منجم لإنتاج الفوسفات فى مصر، حيث يتم إنتاج 2 مليون طن من خام الفوسفات سنويا ويتم تصديرها بصورتها الخام، وهو ما استدعى الحكومة للتوجه نحو تنفيذ هذا المجمع للاستفادة من الاحتياطى الخام وتصنيعه داخل مصر، حيث تتولى شركة صينية تنفيذه في هضبة أبو طرطور، بتكلفة حوالى 842 مليون دولار، بالتعاون مع شركة فوسفات مصر، والتحالف الصيني (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية، وشركة "ونجفو" المحدودة، والذى يتمتع بخبرة عالمية في هذا المجال.

ورحب أهالى المحافظة بفكرة المشروع، وذلك لما سينتج عنه من توفير فرص عمل لشباب الخريجين، حيث أبدى عدد منهم تخوفه من عدم الإعلان عن تلك الوظائف بصورة واضحة، وقال محمد حسن أحد شباب الخريجين فى تصريح خاص لــ" الخليج 365"، إنه يتمنى أن يتم الاعلان عن الوظائف المطلوبة فى مسابقة معلنة يتم التقديم فيها بصورة مباشرة ولا يجرى عمل تعاقدات مع آخرين من خارج المحافظة دون الإعلان عن ذلك، مؤكدا على أن مثل هذه المشروعات لا يتكرر تنفيذها الا بعد سنوات طويلة وهى الفرصة التى ينتظرها الشباب للحصول على وظيفة تحقق لهم الاستقرار الاسرى والمعيشى .

وأضاف مصطفى على من شباب الخريجين، أنه يتمنى أن يتم الاعلان عن وظائف مجمع الأسمدة شأن شركة مياه الشرب التى أعلن أكثر من مرة عن وظائفها قبل اكتمال التنظيمى لها، وبالفعل تم اجراء الاختبارات بشفافية واستكمال مراحل التظلم وتسكين الوظائف المطلوبة وهو ما يتمنى أن يتم تنفيذه فى وظائف شركة الفوسفات المرتقبة .

وكان المحاسب خالد الغزالي رئيس شركة فوسفات مصر، أعلن أن مشروع فوسفات أبو طرطور يعتبر من المشروعات القومية العملاقة حيث بلغت تكلفة الإنشاء 11.5 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه لإنشاء خط سكة حديد، و4 مليارات جنيه على المنجم حيث جرى إنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 لإعادة هيكلة هذا المشروع كما جرى إنشاء شركة الوادي الجديد للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، في يونيو 2017 م وتمت ترسية المشروع على تحالف صيني لإنتاج 500 ألف طن بتركيز 100%، وسيتم تصدير إنتاجه بالكامل، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الصينية لشراء 50% من الإنتاج، كما أنه تم التعاقد مع شركة كورية لإنشاء خط لنقل الخام من داخل المنجم للمصنع الذي يقع داخل منطقة منجم فوسفات مصر.









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