اليوم.. محاكمة جمال اللبان بتهمة الإتجار في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تواصل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الإتجار في العملة بدون ترخيص.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
وحُكم على "اللبان" بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها وغرامة مماثلة في اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
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